Dziennikarz do ambasadora Niemiec w rocznicę Norymbergi: Zapomniał Pan użyć słowa ,,Niemcy''

- Dokładnie 75 lat temu rozpoczął się proces norymberski. Przed sądem stanęli mężczyźni odpowiedzialni za najohydniejsze zbrodnie w historii. A mimo to sędziowie umożliwili im sprawiedliwy proces. Był to triumf cywilizacji nad barbarzyństwem. #nigdywięcej – napisał na Twitterze nowy ambasador Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Loringhoven.

Do jego wpisu odniósł się m.in. red. naczelny portalu tysol.pl pisząc:

- Łaskawy Panie, zapomniał Pan użyć słowa "Niemcy"

Kilka innych komentarzy internautów to:

- Większość przed żadnym sądem nie stanęła. Niejeden piastował wysokie stanowisko w ciesząc się szacunkiem do śmierci. W swojej ojczyźnie - Niemczech.

- ..mężczyźni? z Marsa? A sędziowie skąd, z Ziemi?

- Tylko185 osob stanelo przed sadem, 142 zostalo oskarzonych! Naprawde tryumf?

NO!Absolutely no. What a triumph are you talking about out? Murderers were very much free and later were rewarded by the German state with pensions, such as murderers of my granny's family. https://t.co/2cfmL54TMr

Stop whitewashing your history, this chapter was never dealt with.