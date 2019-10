Dziennikarka Polsat News MIAŻDŻY 'żeńskie końcówki'

jeden z wielu 29.10.19 19:36

Aleś ty naiwny. Esbecki Polsat i TVN są dopiero kretyńskie, a że tobie wmawiają odwrotnie, to uwierz że wcale tak nie jest. Poznaj najpierw prawdziwą definicje propagandy i zdaj sobie sprawę, że taka była jest i będzie, a lepsza "pisowska propaganda" niz esbecka dezinformacja i kreacja. Idąc na rnadkę z dziweczyna też uprawiasz propagandę, bo chcesz się pokazać w jak nalpepszym świetle, no chyba że jesteś masochistą i mówsz lasce że masz np. podarte skarpety i wali ci z pod pachy, ale wtedy będziesz musiał gruche walić przy kompie. Ale co innego przedtswiac sie w dobrym świetle, a co innyego w innym świetle, tym się właśnie różni propaganda od manupulacji. Wtedy mając dziury w skarpetkach mówisz że ich nie nosisz, a pod pachami się nie myjesz gdyż to nire zdrowe, tak własnie robią esbeckie, zakładane przez tajnych współpracowników SB PRL (TW Zegarek, TW Konarski, TW Mewa) TVN i Polsat