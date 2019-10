Dzień Papieski. Jakże aktualne słowa Jana Pawła II!

„Ojciec Święty zachęca nas, byśmy zaczynali zawsze od Chrystusa oraz kontemplowali Jego oblicze, bo przecież On jest najważniejszy i więź z Nim jest najważniejsza we wszystkich naszych poczynaniach. Chrystus, On jest skałą, na której możemy i powinniśmy budować naszą teraźniejszość i przygotowywać przyszłość” - mówił kard. Stanisław Dziwisz w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie