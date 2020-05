Dziękujmy Bogu za deszcz!

Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców -

pełen chwały i wywyższony na wieki.

Błogosławione niech będzie Twoje imię

pełne chwały i świętości -

chwalebne i wywyższone na wieki.

Błogosławiony jesteś w przybytku

świętej Twojej chwały -

chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.

Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa -

chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,

co na Cherubach zasiadasz -

pełen chwały i wywyższony na wieki.

Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba -

pełen chwały i sławny na wieki.

Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Niebiosa, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Ogniu i żarze, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Chłodzie i upale, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Rosy i szrony, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Mrozy i zima, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Lody i śniegi, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Dni i noce, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Światło i ciemności, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Niech ziemia błogosławi Pana,

niech Go chwali i wywyższa na wieki!

Góry i pagórki, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Źródła, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Morza i rzeki, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Synowie ludzcy, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Izraelu, błogosław Pana,

chwal i wywyższaj Go na wieki!

Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Chananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki,

bo wybawił nas z otchłani

i z mocy śmierci ocalił nas,

wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia.

Wychwalajcie Pana, bo łaskawy,

bo na wieki Jego łaskawość.

Wszyscy bogobojni,

błogosławcie Pana, Boga bogów,

chwalcie i wysławiajcie,

bo na wieki Jego łaskawość.