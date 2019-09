Dzięki rządom PiS: Ogromny wzrost wpłat do budżetu ze strony Orlen S.A.

1. Prezes koncernu paliwowego Orlen S.A. Daniel Obajtek w programie TVP Info „ O co chodzi” mówił o pozytywnych konsekwencjach finansowych dla jego firmy walki z mafiami paliwowymi, którą podjął rząd Zjednoczonej Prawicy, przyjmując między innymi tzw. pakiet paliwowy, a także zaostrzając prawo karne za wyłudzenia podatkowe.

Dodał ,że tak gwałtowny przyrost zysków Orlenu nie jest wcale zasługą wysokich cen paliw ale znaczącego uszczelnienia sprzedaży paliw, co spowodowało, że tylko sprzedaż oleju napędowego od początku 2016 roku do końca pierwszej połowy 2018 roku (zaledwie przez 2,5 roku) przez koncern Orlen S.A wzrosła aż o 45%.

Poinformował także ,że w całym 2018 roku, koncern wpłacił do budżetu państwa w postaci wszystkich obciążeń podatkowych, astronomiczną wręcz kwotę ponad 36 mld zł, czyli aż o 10 mld zł więcej niż w 2015 roku ostatnim roku rządów PO-PSL.

Kwota wszystkich wpłat do budżetu państwa przez koncern Orlen S.A w 2018 roku stanowi aż 10% wszystkich jego wpływów i mogła być źródłem pełnego finansowania programu programu Rodzina 500 plus po jego rozszerzeniu ( w nowym kształcie ma on kosztować około 40 mld zł rocznie.