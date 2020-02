Dzieci zmieniaja płeć przez propagandę

28.2.20 10:51

Zmiana płci to powiedzenie nie Bogu, który taką a nie inną płeć nam podarował. Czyli to nic innego jak powiedzenie diabłu tak. A wiedzieć trzeba, że w piekle diabły najbardziej wyżywają się na tych, którzy diabła lubili/kochali. To jest logika zła - nienawidzić najbardziej swoich przyjaciół. Niechaj Ci z Was, którzy czują do diabła taką sympatię - uświadomią sobie ten fakt, póki jeszcze mają jakiś wybór.