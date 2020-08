Dzieci wychowywane w związkach jednopłciowych częściej powielają zachowania seksualne opiekunów

Jak możemy się dowiedzieć z NBC News, badania naukowców z Williams Institute w UCLA School of Law, dorosłe dzieci lesbijek rzadziej identyfikują się jako osoby heteroseksualne.

Badania, jakie przeprowadzili naukowcy pokazują, że aż 54 proc. kobiet i 33 proc. mężczyzn, którzy byli wychowywani przez lesbijki, potwierdziło swoje doświadczenia seksualne z osobami tej samej płci już w wieku od 17 do 25 lat. Dla porównania, wśród osób wychowywanych w tradycyjnych związkach, takie doświadczenia miało 38 proc. kobiet i 9 proc. mężczyzn.

W raporcie czytamy m.in.:

- Może powinniśmy świętować, że kultura rozwinęła się na tyle, że ci młodzi ludzie mogą swobodnie odkrywać, kim są” – uważa dr Nanette Gartrell, główna autorka raportu. „Odkrycia te sugerują, że dorosłe potomstwo z planowanych rodzin lesbijek może z większym prawdopodobieństwem niż ich rówieśnicy wykazywać różnorodność pod względem pociągu seksualnego, tożsamości i ekspresji

Co interesujące, w badaniu tym został także wykorzystany raport National Longitudinal Lesbian Family Study (NLLFS), na potrzeby którego było prowadzone badanie trwające najdłużej w czasie rzeczywistym par należących do mniejszości seksualnych na świecie. Badanie, o którym mowa rozpoczęto w 1986 roku i dotyczyło ono potomstwa lesbijek od poczęcia do ich dorosłości.

