Dyskryminujący ,,plan równości płci'' na Politechnice Krakowskiej

Wzorem Uniwersytetu Warszawskiego, kolejna uczelnia zapowiada przyjęcie Planu równości płci. Takie działanie podejmuje Politechnika Krakowska. Wdrożenie Planu doprowadzi do bezprawnego faworyzowania osób określonej płci na kierunkach, zwłaszcza w przypadku rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz zatrudnienia pracowników. Instytut Ordo Iuris przygotował opinię na ten temat. Podkreśla w niej, że plan – opierając się na błędnych założeniach – może stanowić zagrożenie dla wartości, które powinien chronić.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

„Sama idea wdrażania rozwiązań, które ułatwią kobietom łączenie kariery akademickiej z życiem rodzinnym jest jak najbardziej zasadna. Trzeba jednak oddzielić tę kwestię od dążenia do wprowadzenia swoistych parytetów w zakresie zatrudnienia czy rekrutacji doktorantów. Działanie takie nie jest uzasadnione w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i ma niewiele wspólnego ze wsparciem dla kobiet” - skomentował dr Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Deklarowanym celem Planu równości płci dla Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2024 jest dążenie do tego, by „Politechnika Krakowska była miejscem bezpiecznym, umożliwiającym wszystkim wolny od przeszkód rozwój naukowy i osobisty”. Jak wskazuje w opinii Ordo Iuris, cel ten nie budzi kontrowersji i w pełni zasługuje na aprobatę. Wątpliwości wywoływać mogą natomiast niektóre środki, które mają przyczynić się do jego realizacji, nie będąc jednak właściwymi ku temu instrumentami.

Mimo, iż na Politechnice Krakowskiej nie odnotowano znaczących dysproporcji kobiet i mężczyzn na poszczególnych kierunkach studiów, to autorzy Planu wysnuli tezę o stereotypowym postrzeganiu zawodu inżyniera jako bardziej właściwego dla mężczyzn. Stąd też postulują podjęcie działań mających na celu zapewnienie równowagi płci, która nieodzownie wiąże się z preferowaniem płci uznanej za niedoreprezentowaną i dyskryminacją płci przeciwnej w przypadku wystąpienia jej nadreprezentacji.

W opracowanej przez Ordo Iuris opinii znajdują się liczne zastrzeżenia dotyczące sprzecznych z prawem postulatów znajdujących się w planie równości płci dla Politechniki Krakowskiej. Zostanie ona przekazana rektorowi uczelni oraz ministrowi edukacji i nauki.

Jak wskazano w treści opinii, „Plan równości płci, mimo iż nie jest dokumentem prawnie wiążącym, to jednak stanowi podstawę do opracowania stosownych aktów wdrażających w życie postulaty w nim zawarte. Plan ten już teraz, zachęcając do nierównego traktowania pracowników naukowych ze względu na płeć poprzez faworyzowanie płci uznanej za niedoreprezentowaną, stanowi przejaw dyskryminacji w rozumieniu Kodeksu pracy”.

Dlatego też, zdaniem Instytutu, Plan powinien zostać uchylony i zastąpiony dokumentem, który w sposób prawidłowy realizowałby zasady określone w Konstytucji RP – w tym w szczególności zasadę opieki i ochrony nad macierzyństwem i rodzicielstwem, równości kobiet i mężczyzn oraz wolności prowadzenia badań naukowych.





mp/ordoiuris.pl