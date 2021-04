Dyrektor szkoły zawieszony za zakaz używania błyskawicy. Czarnek: Kierujemy zawiadomienie do prokuratury

W środę media obiegła informacja na temat zawieszenia dyrektora liceum w Łodzi. Powodem było zakazanie przez niego uczniom używania w aplikacji nauczania zdalnego awatarów związanych z polityką. Chodziło między innymi o czerwoną błyskawicę, symbol tzw. „Strajku Kobiet”. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że resort kieruje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

„Doskonałe zachowanie dyrektora szkoły, którego będę chciał uhonorować w związku z tym za walkę z ideologizacją dzieci. Fatalne zachowanie organu prowadzącego”

- ocenił dziś w rozmowie na antenie TVN24 Przemysław Czarnek.

Dalej dodał:

„Kierujemy zawiadomienie do prokuratury, podejrzewając przekroczenie uprawnień prezydenta miasta w związku z zawieszeniem dyrektora za to, że walczy o to, żeby dzieci się uczyły, a nie były ideologizowane w szkole”.

Zaznaczył, że jego zdaniem jest to skandal, na który będzie bardzo stanowcza odpowiedź.

