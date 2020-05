Dworczyk: 28.06 jest możliwy, ale Senat może przedłużać prace

Termin przeprowadzenia wyborów prezydenckich ciągle jest jeszcze nieokreślony dokładnie. Zależy on bowiem od wielu czynników.

- Wydaje się, że gdyby założone działania potoczyły się tak jak ten plan został przygotowany, to moglibyśmy jeszcze I turę wyborów widzieć pod koniec czerwca, 28 czerwca, ale są to w tym sensie spekulacje, że w międzyczasie jest przestrzeń do działania marszałek Sejmu, PKW, czyli niezależnych organów państwa.