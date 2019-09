Dulkiewicz ciążył łańcuch prezydencki. 6 tys. zł z miejskiej kasy na poprawki

Polak Ateista Dumny Gaj 5.9.19 15:19

Nikt jej nie zmuszał do bycia Prezydentem, zwłaszcza jeżeli ma inną budowę ciała.Osoby o innej budowie ciała bardziej nadają się np. do cyrku (CLOWN).Każdy powinien robić to co umie najlepiej I wcale nie zamierzam obrażać Ciebie ani Jej. Ty myśl o czym piszesz, ona powinna rozumieć że łańcuch nie jest jej własnością, i nie ma samowoli. O zmianę "insygniów" może trzeba spytać NARÓD który ją wybrał. Tym bardziej że zaliczyła ostatnio kilka wpadek (egzotyka). Trzeb wiedzieć czego się chce i liczyć się z konsekwencjami swoich decyzji! .Rybak z dowcipu który miał penisa do kolan, poprosił Złotą Rybkę o kuta.a do samej ziemi, a Z. Rybka ucięła mu nogi w kolanach. Pamiętajcie o tym wyborcy Prezydentów w miastach Warszawa, Gdańsk, Kraków, wcześniej Wrocław i myślę innych. Bo możecie mieć Prezydentów bez JAJ !!! ZŁOTA RYBKA lubi coś ucinać. A wzorem Pani Prezydent Gdańska ktoś zawsze może chcieć mieć coś lżejszego lub krótszego!