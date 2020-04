Duchowy fitness, czyli modlitwa w czasach samoizolacji

Powstaje coraz więcej projektów mających pomóc w modlitwie w czasie samoizolacji spowodowanej koronawirusem. W sieci można przeżyć rekolekcje wielkopostne, zrobić medytację ignacjańską, posłuchać religijnego radia, a nawet zapisać dzieci na fitness połączony z elementami katechezy. W Krakowie powstało też pierwsze telefoniczne „Pogotowie Duchowe”.

“Z Jezusem na pustyni” - pod takim hasłem australijscy jezuici przygotowali rekolekcje internetowe na czas pandemii. Zakonnicy zachęcają do modlitewnego wykorzystania czasu spędzonego w przymusowej izolacji. „To czas próby, który możemy zmarnować, ale możemy także potraktować go jako okazję do refleksji i nawiązania bliższej relacji z Bogiem” - czytamy na stronie internetowej projektu.

Materiałów do modlitwy jest mnóstwo również w języku polskim. Jedną z propozycji jest Pogłębiarka, internetowa inicjatywa młodych jezuitów z Warszawy. „Nie transmitujemy modlitwy, ale prowokujemy ludzi, żeby sami się pomodlili. Dzięki temu zaczynają zauważać, że Bóg jest dostępny w nich, w ich pokojach i domach. Uruchomiliśmy program «Bądźmy razem», to medytacja Biblii za pomocą metody pochodzącej z duchowości ignacjańskiej” – mówi pomysłodawca projektu Daniel Wojda SJ. W takich rekolekcjach odnajdą się osoby zarówno głęboko wierzące, jak i nieprzekonani, ponieważ metoda medytacji skupia się na odnajdywaniu sensu i Boga we własnym wnętrzu” - wyjaśnia jezuita. Uczestnicy codziennie otrzymają film wprowadzający do medytacji i zostaną zorganizowani w niewielkie grupy dyskusyjne. W mediach społecznościowych Pogłębiarki codziennie transmitowana jest także Msza, adoracja Najświętszego Sakramentu, a w piątki Droga Krzyżowa. Pogłębiarka będzie transmitować też Triduum Paschalne z medytacjami wprowadzającymi w każdą część liturgii tego czasu.

Podobne transmisje można znaleźć na kanałach Mocnych w Duchu. To prężnie działające centrum ewangelizacyjno-formacyjne związane z parafią jezuitów w Łodzi, znane przede wszystkim z działalności zespołu muzycznego o tej samej nazwie. Są tam także rekolekcje przygotowane przez o. Jacka Olczyka SJ na czas epidemii oraz inicjatywa o nazwie… Fitness z Proboszczem. „O. Remigiusz Recław razem z o. Jackiem Olczykiem prowadzą gimnastykę dla wszystkich, by siedzenie w domu nie spowodowało spadku formy” - wyjaśnia Nadia Zawi z Mocnych w Duchu. Ekipa przygotowuje także transmisję z całego Triduum Paschalnego z oprawą muzyczną Mocnych w Duchu.

Wspólnota wyszła także naprzeciw rodzicom, którzy są zamknięci w domach ze swoimi dziećmi. „Przez półtorej godziny dziennie, od poniedziałku do piątku, proponujemy za pośrednictwem internetu różne zajęcia dla dzieci, by odciążyć rodziców. Jest śpiew, plastyka, angielski, włoski, gimnastyka prowadzona przez o. Remigiusza Recława SJ i oczywiście modlitwa” – wymienia Nadia Zawi. Program jest interaktywny, dzieci dostają zadania konkursowe. „Wysyłają swoje zdjęcia i prace, a my, dzięki mediom społecznościowym, możemy być z nimi w kontakcie live” - wyjaśnia.

Liturgią godzin z kolei można się pomodlić razem z duszpasterstwem akademickim Winnica z Gdańska. „Zapraszamy do wspólnej modlitwy brewiarzowej przez Hangouts Meet (jutrznia od poniedziałku do piątku o 7:30, w weekendy o 8:00), a na swoim kanale na YouTube transmitujemy niedzielną Mszę o 13:00 i piątkową Drogę Krzyżową o 19:30” - zachęca duszpasterz o. Paweł Kowalski SJ.

Pomocą w relacji z Bogiem w czasie pandemii jest też Modlitwa w Drodze, aplikacja na smartfony, w której można znaleźć codzienną medytację opartą na Ewangelii z dnia, prowadzoną metodą medytacji ignacjańskiej. Ostatnio w ramach aplikacji powstało także radio internetowe. „Staramy się zapewnić w tej sposób naszym słuchaczom wspólnotę czasu w przeżywaniu różańca i Drogi Krzyżowej” - wyjaśnia jezuita Filip Bęben SJ. W aplikacji można znaleźć także ignacjański rachunek sumienia napisany przez Artura Prusia SJ, pomagający w przeżywaniu trudnych emocji, które mogą towarzyszyć domowej kwarantannie.

Z kolei krakowscy jezuici uruchomili „Pogotowie Duchowe”. „To odpowiedź na trudności, w których znalazło się wielu ludzi wierzących w czasie pandemii. „Niektórzy w gąszczu różnych zakazów i restrykcji odczuwają lęk, samotność, odrzucenie, nie wiedzą jak rozmawiać z Bogiem. U wielu pojawiają się też wątpliwości dotyczące wiary i praktyk religijnych. Nasza inicjatywa jest próbą dotarcia do tych osób” – wyjaśnia o. Leszek Gęsiak SJ.

„Codziennie od godz. 9.00 do 20.00 kapłani pełniący dyżur telefoniczny pod numerem 515-371-763 są do dyspozycji osób potrzebujących rozmowy o sprawach duchowych. Pojawiają się pytania wiernych o to w jaki sposób uczestniczyć w tegorocznym Triduum Paschalnym, jak przygotować się do Wielkanocy, ale także o to jak modlić w atmosferze lęku o życie własne lub bliskich. W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę o godz. 18.00 będzie można ponadto uczestniczyć w transmitowanych przez kanał YouTube Bazyliki Serca Jezusa w Krakowie specjalnych „Rekolekcjach dla oblężonych”. Szczegóły znajdują się na stronach internetowych https://bazylikaserca.pl/pl“

Vaticannews.va/Łukasz Sośniak SJ – Watykan