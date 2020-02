Droga Krzyżowa z kard. Wyszyńskim. Ulicami Starego Miasta w Warszawie przejdzie Droga Krzyżowa z głosem i rozważaniami ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

„Bądź wola Twoja jako w niebie… …tak i w Warszawie”



Droga Krzyżowa z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim w pierwszy piątek Wielkiego Postu 2020



Rozważania wygłosi Prymas Tysiąclecia (usłyszymy głos Kardynała)



Na zakończenie Drogi Krzyżowej wprowadzenie odrestaurowanego Krucyfiksu z Kaplicy Barczyków do Archikatedry Warszawskiej



Plan:



17:30 Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej w kościele Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście ul. Przyrynek 2

Uroczyste wprowadzenie odrestaurowanego Cudownego Krucyfiksu z Kaplicy Baryczków do Archikatedry Warszawskiej



19:00 Msza Święta pod przewodnictwem J. E. Biskupa Rafała Markowskiego

Po Mszy Św. ok. 20:15 Wykład dr Ewy Czaczkowskiej: Wpływ Wielkiej Nowenny i Millenium na odzyskanie przez Polskę wolności



W godz. 21 - 24 Adoracja Cudownego Krucyfiksu



Zapraszają organizatorzy:

Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Instytut Prymasa Wyszyńskiego

Parafia Św. Jana Chrzciciela Archikatedra Warszawska

Parafia Nawiedzenia NMP w Warszawie

Kościół Akademicki Św. Anny