Drodzy seniorzy, zostańcie w domach!

W czasie konferencji prasowej, na której ogłoszono nowe obostrzenia, premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z apelem również do osób starszych prosząc, aby pozostawali w domach, kiedy rzeczywiście nie muszą koniecznie wychodzić.

- „Na poważne zagrożenie dla zdrowia narażone są przede wszystkim osoby starsze. Dlatego wprowadzamy program Ochrona seniorów. Prosimy seniorów powyżej 70-ego roku życia, którzy nie świadczą pracy, o nieprzemieszczanie się, w miarę możliwości o niewychodzenie z domu, w tym celu uruchamiamy program solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” – powiedział premier.

Założenia rządowego planu wsparcia dla seniorów przedstawiła minister Marlena Maląg. Podkreśliła, jak ważna jest dziś solidarność międzypokoleniowa.

- „W ramach tego korpusu uruchamiamy infolinię, która już działa” – poinformowała.

Zapewniła, że rząd zabezpieczył potrzebne do wsparcia seniorów fundusze:

- „My państwa bez tego wsparcie nie zostawimy. Zapewniliśmy też rozwiązanie finansowe, by to wsparcie mogło dotrzeć do państwa domów. Zabezpieczyliśmy 100 milionów złotych. (…) Drodzy seniorzy, zostańcie w domu! Nie zostaniecie pozostawieni sami sobie” – apelowała.

Wcześniej w rozmowie z portalem wPolityce.pl minister rodziny i polityki społecznej zapowiedziała, że w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” rząd, jednostki samorządu terytorialnego i Wojska Obrony Terytorialnej będą dbać o dostarczanie osobom starszym do domów niezbędnych produktów.

- „Senior będzie zgłaszał, że potrzebuje mieć dostarczone produkty do domu. My będziemy poprzez infolinię przekazywali informacje do Ośrodków Pomocy Społecznej. Tam wolontariusze, którzy już pracują, a także pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, będą zajmowali się opieką dla seniorów. Powstanie również specjalna strona dla osób, które chcą wspierać seniorów. Tam będą mogli się zgłaszać do pomocy” – mówiła.

Numer infolinii, na który dzwoniąc seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby, to: +22 505 11 11.

Minister @MarlenaMalag w #KPRM: Uruchamiamy stronę https://t.co/NdPAmeta7b, gdzie można w formularzu uzupełnić swoje dane, które trafią do konkretnych ośrodków pomocy i państwa chęć działania będzie wykorzystana do działania i pomocy seniorom. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 23, 2020

kak/PAP, wPolityce.pl