Dramat w Chojnicach. Cztery ofiary pożaru w hospicjum

Durczykiewicz 6.1.20 13:25

Osoba chora terminalnie pali papierosy....no niestety z nałogami trzeba walczyć póki człowiek jest w pełni sił...koleżanki mama rzuciła palenie gdy nowotwór z piersi przerzucił się na płuca, wtedy już niewiele to tej pani dało, niestety...jakże ciężko zmieniamy swoje myślenie, przyzwyczajenia, i mówię to sama do siebie najpierw...pozdrawiam wszystkich wierzących Frondowiczów...