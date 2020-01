Dramat! Kidawa-Błońska nie wie, czym jest Komisja Wenecka. ,,Nie było promptera pod ręką''

Adam S 17.1.20 9:10

Taki platfonsi kandydat do polityki. Nie pierwszy raz ta baba pokazała, że jest durniem. Ale do platfonsów to pasuje. Musi być albo wyjątkowy dureń, albo szuja jakich mało. W PO chyba znacznie więcej jest szuj niż durniów. To czyni Kuddawę wyjątkiem. I może to jest jej atut?