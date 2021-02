Dr Sutkowski: Jesteśmy na rozbiegu trzeciej fali

„Jest pewna tendencja, to nie jest bardzo duży jeszcze wzrost, ale od początku stycznia był spadek [...] potwierdzonych przypadków zakażeń i oczywiście zgonów, natomiast tutaj mamy i potwierdzone przypadki zakażeń i mamy mniej więcej podobną liczbę zgonów. I mamy także sytuację, w której mamy zajętych więcej miejsc szpitalnych i sytuację, w której mamy więcej osób pod respiratorem” – wyliczał prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową ekspert podkreślił że obraz niebezpieczeństwa przed jakim stoimy daje sytuacja epidemiczna, z którą borykają się nasi południowi sąsiedzi. Zdaniem dr Sutkowskiego obecnie jesteśmy „na rozbiegu trzeciej fali” koronawirusa.

Dr Sutkowski powiedział PAP, że trudno ocenić jaką wielkość może przybrać fala. Jego zdaniem przez niewystarczającą liczbę szczepień nie jest też dobrze jeśli chodzi o kwestię odporności populacyjnej.

On sam nie rekomenduje też powrotu do szkół pozostałych uczniów [obecnie stacjonarnie uczą się dzieci z klas I-III – red.]. Zdaniem dr Sutkowskiego to także nie czas na to, aby odmrażać inne branże.

dam/PAP,Fronda.pl