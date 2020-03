Dr Jerzy Targalski: Szuria w realu

Czarek 5.3.20 16:57

Wydaje się, że gdyby nie agresywna postawa Rosji i Niemiec to zwycięstwo PiS i obecne reformy nie byłyby możliwe. Sam spotykałem się jeszcze nie tak dawno z opinią że dzisiejsza Rosja to zupełnie inny kraj, że to dziś kraj dążący do rozwoju i dobrobytu.



Dziś te osoby zupełnie nie potrafią sobie przypomnieć tamtych opinii. Wokół mnie nie ma już nikogo, kto twierdziłby że Putin i spółka to rozsądni ludzie kierujący się dobrem swojego narodu i świata. Dzisiejsza Rosja, chociaż Niemcy także choć w mniejszym stopniu, to absolutnie nieodpowiedzialny i agresywny uczestnik międzynarodowych stosunków.