Dr Jerzy Targalski: Mesjasz Grzegorz Braun znowu się pomylił, żadnej wojny nie ma i nie będzie

Konfederata 28.9.19 10:16

Sprawa jest prosta. Wybory u nas nadchodziły, trzeba było pokazać się ciemnemu ludowi w telewizji jak to się z troską pochyla nad mogiłami pomordowanych Polaków. Tusk już był się pochylić, telewizje pokazały, czas był na prezydenta. Warunki nie były przychylne, mgła, a czas gonił. No więc gadu gadu z mlaskającym i nieodwołalna decyzja ląduj dziadu! ląduj pan!

Moim zdaniem winę ponosi prezes PiS. No i tyle. Reszta to przedstawienie dla ciemnego ludu, żeby przykryć własne zaniedbania a przy okazji wyciągnąć nielichą kasę z kieszeni owego ludu na badanie katastrofy. Do dziś badają. A wystarczy upublicznić rozmowę między prezydentem a prezesem tuż przed lądowaniem. A była taka, była.... Pewnie nagrania zaginęły tak jak nagrania z wypadku kolumny p. Szydłowej kiedy to łebka w cinkusiu skasowali i inne dokumenty z innych pisowskich afer i przekrętów.