Dr Jerzy Bukowski: Adwent to nie Boże Narodzenie

Adwent to nie Boże Narodzenie

Do Bożego Narodzenia pozostało sporo czasu, dopiero za tydzień zacznie się Adwent, czyli czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, a zarazem szczególnego oczekiwania na paruzję, czyli powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów.

Z komercyjnego punktu widzenia można to zrozumieć, ale z religijnego jest to kompletny absurd. Każdy okres roku kościelnego ma przecież swoje prawa i nie należy go na siłę przyśpieszać. Wielowiekowa tradycja powinna wykluczać takie zachowania i warto, aby katolicy w pełni zdawali sobie z tego sprawę.