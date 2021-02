Dr Greniuch: Nigdy nie byłem nazistą

"Nigdy nie byłem nazistą, za nieodpowiedzialny gest sprzed kilkunastu laty jeszcze raz przepraszam i uważam to za błąd" – powiedział dr Tomasz Greniuch w piątkowym komunikacie IPN. Pełni on obecnie obowiązki dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu.

Pierwszym publicznym działaniem po objęciu funkcji Naczelnika Delegatury w Opolu przez dr Tomasza Greniucha było złożenie hołdu ofiarom Nocy Kryształowej w miejscu, gdzie stała opolska Synagoga.

„Moja rodzina została doświadczona przez oba totalitaryzmy: niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. Nigdy nie byłem nazistą, za nieodpowiedzialny gest sprzed kilkunastu laty jeszcze raz przepraszam i uważam to za błąd. Symbole i gesty, które wznosiłem to była młodzieńcza brawura, często głucha na zdrowy rozsądek i konsekwencje. Nigdy jednak nie miały one podłoża gloryfikowania totalitaryzmów!”– mówi dr Tomasz Greniuch.

mp/ipn.gov.pl