'Dowód wzajemnego szacunku i przyjaźni'. Jest wspólna deklaracja prezydentów Polski i USA

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że Polska poniesie część kosztów obecności amerykańskich żołnierzy, ponadto zbuduje również infrastrukturę. Podpisana w poniedziałek w Nowym Jorku przez Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę deklaracja na temat pogłębiania współpracy obronnej jest uszczegółowieniem dokumentu z 12 czerwca br. o współpracy obronnej. Wówczas potwierdzony został pobyt w Polsce ok. 4,5 tys. osób personelu wojskowego stanów Zjednoczonych, zapowiedziano również rozlokowanie ok. tysiąca kolejnych.

W deklaracji podkreślono, że Stany Zjednoczone i Polska prowadzą obecnie "obszerny dialog na temat najbardziej odpowiedniej lokalizacji w Polsce dla pancernej brygadowej grupy bojowej". Polska i USA "podzielają optymizm co do uzgodnienia lokalizacji pancernej brygadowej grupy bojowej"-czytamy w deklaracji. Oba kraje kontynuują wzmacnianie strategicznych i obronnych relacji, "które poprawiają nasze wzajemne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego". Prezydenci potwierdzili w podpisanym dziś dokumencie również "wolę dążenia do zawarcia międzynarodowych umów i porozumień niezbędnych do realizacji zwiększonej współpracy w zakresie infrastruktury oraz współpracy obronnej, w tym usprawnienia funkcjonowania Sił Zbrojnych USA w Polsce".