Donald Trump wprost: To były sfałszowane wybory!

Ubiegający się o reelekcję prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump trwa przy swoim stanowisku, wedle którego w czasie wyborów prezydenckich dochodziło do licznych nadużyć i fałszerstw wyborczych na korzyść Joe Bidena. Trump pisze wprost: „Sfałszowane wybory!”.

- „Demokraci od lat głoszą, jak niebezpieczne i zmanipulowane były nasze wybory. Teraz mówią, o tym jaką wspaniałą pracę wykonała Administracja Trumpa czyniąc wybory w 2020 r. najbezpieczniejszymi w historii. W zasadzie to prawda, z wyjątkiem tego, co zrobili Demokraci. Sfałszowane wybory!” – napisał dziś na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

For years the Dems have been preaching how unsafe and rigged our elections have been. Now they are saying what a wonderful job the Trump Administration did in making 2020 the most secure election ever. Actually this is true, except for what the Democrats did. Rigged Election!