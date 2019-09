Napar z szałwii - jest doskonałym lekiem przeciwzapalnym i odkażającym, służącym do płukania gardła oraz jamy ustnej przy anginie oraz chrypie. Gardło należy płukać co trzy godziny. Zioła są dostępne w aptece i sklepie zielarskim. Dużą ulgę przynosi też płukanie gardła naparem z kory dębu oraz rumianku.

Płukanie gardła ziołami to dobry pomysł. Jak przygotować taką płukankę? Wbrew pozorom, jest to banalnie proste. Wystarczy dokładnie wymieszać 10 g liści orzecha włoskiego, 10 g liści babki lancetowatej i 10 g rumianu szlachetnego, łyżkę mieszanki zalać szklanką gorącej wody. Napar należy ogrzewać przez 20 minut i przecedzić. Gardło płucze się naparem 2-3 razy dziennie.

Pij dużo płynów - przyjmuj dziennie około 3 litrów. Na chore gardło najlepiej pić: herbatę z sokiem malinowym, naparem z lipy, naparem z czarnego bzu, kompot z imbiru, płyny bogate w witaminę C, jak np.: sok pomarańczowy, woda z dużą ilością cytryny - to najlepsze domowe sposoby na ból gardła u dzieci.