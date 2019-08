Dominikanin do o. Gużyńskiego: Paweł, gdzie byłeś kiedy przedstawiciele LGBT profanowali mszę?

Leon Napoleon 6.8.19 13:18

No, w końcu głos rozsądku ze zgromadzenia Dominikanów!

Może uda się wysłać P. Gużyńskiego na jakieś zamknięte rekolekcje?

To się nie broni o czym mówi o. Gużyński.

Mam wrażenie, że należy on do tych, którzy rozsadzają kościół od środka, że są to wilki w baraniej skórze.

Należy tej retoryce, ze strony ludzi kościoła, zdecydowanie się sprzeciwiać!

Na co komu postępowość, nowoczesność i pseudo tolerancja w kościele??

Od ludzi kościoła oczekuję obrony wartości, świętości i prawd wiary.