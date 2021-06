Dom z poddaszem użytkowym - jak wykorzystać dodatkową przestrzeń?

Projekty domów z poddaszem użytkowym są bardzo popularne. Dodatkowa przestrzeń to prawdziwa kopalnia możliwości. Jej zaaranżowanie nie jest co prawda proste, ale dodatkowe metry można wykorzystać na wiele sposobów. Zobacz nasz krótki poradnik i dowiedz się, jak wykorzystać użytkowe poddasze.

Oceń powierzchnie

Przed aranżowaniem poddasza musisz dokładnie ocenić, jaką powierzchnie masz do dyspozycji. Wiele zależy tutaj od kształtu dachu, kąta nachylenia i wysokości ścian. Oczywiście, im bardziej płaski dach i wyższe ściany, tym lepiej dla Ciebie.

Przeanalizuj wszystkie wymiary, zanim zaczniesz projektować.

Strefa nocna

To najczęściej wybierana opcja przez osoby kupujące dom z poddaszem użytkowym. W dolnej części budynku lokalizują one strefę dzienną, gdzie odbywa się życie mieszkańców, a do góry znajduje się strefa nocna, czyli sypialnie. Takie rozwiązanie cieszy się ogromną popularnością z kilku powodów.

Przede wszystkim sam dom ma jasno podzielone strefy aktywności mieszkańców. Na dole lokalizowane są kuchnia, salon czy toaleta. To właśnie tam toczy się życie za dnia. Natomiast górna część budynku zarezerwowana jest na sypialnie, garderobę i ewentualnie łazienkę. Taki podział sprawia, że w domu jest miejsce zarówno na czas wspólny domowników, jak i prywatność.

Trzeba jednak przyznać, że aranżacja pomieszczeń użytkowych na poddaszu nie jest sprawą prostą. Główny problem dotyczy doboru odpowiednich mebli, tak aby pasowały one do skosów. Na szczęście w Internecie bez trudu można znaleźć firmy, które wykonują meble pod wymiar - co może być niezbędnym rozwiązaniem w przypadku domów o małej wysokości i dużych skosach.

Odpowiednie zaaranżowanie pomieszczenia ze skosami wyglądają zjawiskowo. Mają swój charakter, dają poczucie bezpieczeństwa i oferują wiele możliwości aranżacyjnych. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby były one odpowiednio doświetlone przez okna dachowe.

Biuro, siłownia, strych - jak wykorzystać poddasze?

Aranżacja poddasza na strefę nocną jest w wielu przypadkach po prostu nieopłacalne. Dotyczy to przede wszystkim domów zamieszkiwanych przez niewielkie rodziny w modelu 2+1. Dwie sypialnie spokojnie można zlokalizować na parterze, a samo poddasze wykorzystać zupełnie w inny sposób.

Często znajduje się tam biuro. To wygodne rozwiązanie szczególnie w tych czasach, gdzie coraz więcej osób pracuje w trybie zdalnym. Umieszczenie miejsca do pracy na piętrze sprawia, że spokoju nie zakłócają domownicy znajdujący się na górze.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest budowa własnej siłowni, która znajdzie się na poddaszu. Po to rozwiązanie chętnie sięgają osoby aktywnie uprawiające sport lub zawodowcy. Siłownia w domu pozwala im trenować o każdej porze dnia i nocy.

Wiele osób całkowicie rezygnuje z użytkowania poddasza, zamieniając je na strych. Tam można przechowywać rzadziej używane rzeczy i sprzęty, który nie jest wykorzystywany na co dzień. Z tego rozwiązania korzysta coraz więcej Polaków budujących dom parterowy.