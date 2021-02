Dokąd zmierza ,,Kościół Otwarty’’? ,,Zwykli Księża’’ zabierają głos ws. aborcji

Zwykli.pl – to adres strony internetowej uruchomionej przez duchownych określających się mianem „zwykłych księży” i „zwykłych sióstr”. To grupa znanych głównie z liberalnych mediów zwolenników tzw. Kościoła Otwartego, którzy zdają się dążyć do tego, aby zamiast przemieniać świat Ewangelią, dostosowywać Ewangelię do świata. Wczoraj duchowni ci opublikowali swoje stanowisko dot. uzasadnienie wyroku TK ws. tzw. aborcji eugenicznej.

W opublikowanym stanowisku grupa katolickich duchownych, w tym takie osoby jak ks. prof. Alfred Wierzbicki, ks. Adam Boniecki, o. Paweł Gużyński czy ks. Jacek Prusak, odpowiadają na pytanie… czy można pogodzić prawo do życia z „prawem do dokonania przerwania ciąży przez kobiety (sic!)”.

Chociaż autorzy przyznają, że nie można zaprzeczyć, iż każdy człowiek ma prawo do życia, to nauczanie katolickie w sprawie aborcji, które św. Jan Paweł II uroczyście uznał nauczaniem pewnym i nieomylnym, co najmniej relatywizują.

- „Czy można w tej sytuacji nakazać kobiecie urodzić dziecko, skazane na bezmierny ból, a matkę, bo niestety często kobiety zostają w tej sytuacji same, obarczyć obowiązkiem opieki nad tym dzieckiem, co ją może do głębi unieszczęśliwić? Czy prawo może wymagać od kobiety takiego heroizmu?”

- pytają.

Przekonują, że kwestii tych nie można „sprowadzać do płaszczyzny rozstrzygnięć prawno-karnych”.

Jaką intencją kierowali się duchowni podpisując się pod tym stanowiskiem?

- „Przypuszczeń jest pewnie wiele. Efekt ten sam: rozmiękczanie dogmatów, osłabianie katolickiej tożsamości, publiczne zgorszenie, kwestionowanie prawd głoszonych przez Kościół, wzmacnianie zbiorowej niechęci nakręcanej medialnymi manipulacjami, utwierdzanie przeciwników Kościoła w słuszności nagonki, uzasadnianie lewicowej zachęty do apostazji”

- ocenia na łamach wPolityce.pl Marzena Nykiel.

kak/zwykli.pl, wPolityce.pl