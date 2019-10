Do USA bez wiz! Jest decyzja prezydenta Trumpa

Przypomnijmy, że Trump, po wrześniowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, potwierdził, że w ciągu kilku miesięcy zostaną zniesione wizy dla Polaków do USA. Amerykański przywódca zastrzegł co prawda, że procedura administracyjna w tej sprawie może jeszcze trochę potrwać, jednak wszystko jest na dobrej drodze, aby wizy zostały w końcu zniesione.

"Wydaje mi się, że w ciągu kilku miesięcy możemy to załatwić. Wiem, że Polska czekała na to… jak długo? Trzydzieści lat? To długi czas, nie wiedziałem nawet, że tak długo. Ale załatwiliśmy to. Trump sprawy załatwia"-stwierdził po spotkaniu z Andrzejem Dudą prezydent USA.