Do rosołu dodaj kurkumy... i wyroluj zarazki

Rosół z kurkumą to smaczna wersja domowego rosołu, który w sam sobie jest energetyczny, o czym dobrze wiedziały nasze babki skutecznie rozprawiając się z przeziębieniami, infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi, niestrawnością czy osłabieniem.

Dopiero niedawno nauka potwierdziła to co było instynktownie znane naszym przodkom, naukowcy z Uniwersytetu w Nebrasce stwierdzili, że rosół zawiera szereg substancji wykazujących właściwości lecznicze.

Rosół ma właściwości przeciwzapalne, rozgrzewające, stymulujące układ odpornościowy, łagodzi kaszel, katar, rozrzedza śluz a zawdzięcza to zawartości cysteiny, która hamuje migrację białych ciałek biorących udział w walce ze stanami zapalnymi.

Wszystko to pod warunkiem, że gotujemy rosół na bardzo wolnym ogniu, tak aby ledwo zauważalnie bulgotał przez co najmniej 3 godziny, czym dłużej tym lepiej.

Z małą ilością soli, bez komercyjnych przypraw typu wegeta czy kostki rosołowe, bo te zatrzymują wchłanianie składników odżywczych i dostarczają zbędnych, toksycznych dodatków, na neutralizację których organizm musi wydatkować sporo energii. Natomiast dobrze jest dodać jakiegoś kwasu np. łyżeczkę octu jabłkowego lub soku z cytryny – co nie zmieni smaku ale pomoże wydobyć minerały.