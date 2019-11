,,Do Kościoła wdarł się duch zdrady''

wierny 14.11.19 12:19

To jest schizma, a papież i kardynałowie uczestniczący w tym rytuale dopuścili się Bałwochwalstwa, oddając cześć bożkowi, czyli Szatanowi. Więc jest ekskomunikowany Franciszek i ci, którzy mu w tym pomagali.

Maryja niedawno powiedziała do Proroka w prywatnym objawieniu; "Ta Ohyda Spustoszenia już jest wdrażana i ten Synod Amazoński to „Czarny Synod”, bo prawa Boskie zostaną przewrócone do góry nogami. To poganie winni się nawracać na wiarę katolicką, chrześcijańską, apostolską, a nie wy macie przyjmować ducha pogaństwa szamanów na Watykanie, zasadzając drzewko w dniu św. Franciszka w Ogrodach watykańskich w kulturowych pląsach tanecznych „matki ziemi” mówiąc."