Dlaczego Tusk wraca? Jarosław Kaczyński: Brutalna prawda jest taka, że…

Portal niezależna.pl opublikował fragment wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, który ukaże się w najbliższym wydaniu tygodnika „Gazeta Polska”. Prezes PiS odnosi się w nim do zapowiadanego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki.

Powrót Donalda Tuska do polskiej polityki jest ostatnio jednym z najgorętszych tematów. W rozmowie z tygodnikiem „Gazeta Polska” do sprawy odniósł się również wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes PiS był pytany, czy powrót byłego premiera wiąże się z końcem jego kontraktu w Brukseli.

- „Ten wskazany przez Państwo powód rzeczywiście może okazać się prawdziwy i sprowadzić Tuska do Polski. Z tego, co wiem, jego pozycja nie jest - mówiąc delikatnie - najmocniejsza. Brak zamiłowania do ciężkiej pracy pana Tuska - u nas dobrze znany, dowcipy o tym są - tam coraz gorzej jest przyjmowany, a na dodatek jego germanocentryczność nie wszystkim odpowiada”

- ocenił polityk.

- „Zatem najpewniej nie ma innego wyjścia i musi wrócić. Taka jest brutalna prawda, cała reszta z tym proszeniem, wyczekiwaniem to teatr mający być może nieco osłodzić ten powrót lub uczynić go w ogóle możliwym”

- dodał.

Oficjalnie swój powrót do polskiej polityki Donald Tusk ma ogłosić w czasie jutrzejszej Rady Krajowej PO. Nieoficjalnie mówi się, że obejmie on przywództwo w partii jako p.o. przewodniczącego.

kak/Gazeta Polska, niezależna.pl