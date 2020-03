Dla KOD-u nawet Żołnierze Wyklęci nie mają wartości

polak 1.3.20 12:15

kod----rozwinę ten skrót i dowiecie się dlaczego tak oni postępują K--loaczna, O--rganizacja D---ebili (kloaka to zbiornik najbardziej śmierdzących ścieków),---więc już wiecie co to są ludzie z tej bojówki PełO---wskiej na czele ze szczurem ---każdy to kojarzy z obrzydzeniem