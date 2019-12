,,Die Welt'': Polska ma rację ws. energii atomowej

Niemiecki "Die Welt" przekonuje, że Polska oraz Czechy mają rację, chcą budować elektrownie atomowe. "Niemcy i Austriacy nie muszą wykorzystywać energii atomowej. Oba kraje nie powinny jednak przekonywać innych krajów (do rezygnacji z atomu)" - przekonuje na łamach tytułu dziennikarz Daniel Wetzel.

W minionym tygodniu Unia Europejska debatowała o celach klimatycznych do roku 2050. Polska nie zgodziła się na całkowite odejście od węgla i zrezygnowała z udziału w programie neutralności klimatycznej.

Według Wetzela Polacy i Czesi mają rację w swojej krytyce wobec "Green Dealu", który miałby doprowadzić do rezygnacji z atomu i postawienia w 100 procentach na źródła odnawialne. Ani Polacy ani Czesi nie widzą jednak żadnej możliwości odejścia od węgla bez rozwoju elektrowni atomowych.

Wetzel wskazuje, że to samo dotyczy też Niemiec. Dzisiaj w Bundesrepublice energia wiatrowa to tylko 3 proc. zapotrzebowania całego kraju. Jak więc Niemcy mieliby rezygnować zarówno z węgla, jak i z aotmu? O ile więc Niemcy nie muszą dalej rozwijać własnych elektrowni atomowych, to według Wetzla nie powinni też próbować wymuszać takiej samej drogi na innych krajach.