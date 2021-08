Der Spiegel: Wycofanie wojsk USA z Afganistanu może zrujnować Bidena

Jak pisze niemiecki tygodnik „Der Spiegel”, obecne wydarzenia w Kabulu mogą zrujnować prezydenturę Joe Bidena, a wycofanie przez USA wojsk z Afganistanu było „katastrofalnym błędem”.

„Der Spiegel” zarzuca Bidenowi, że niesłusznie był on przekonany, że tylko on „potrafi ocenić sytuację lepiej niż ktokolwiek inny”, co „utorowało drogę do katastrofy”.

- „Decyzja o wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu w takim pośpiechu była katastrofalnym błędem. I nie zrobił tego (poprzedni prezydent USA) Donald Trump, ale Joe Biden”– czytamy w poniedziałkowym komentarzu Rene Pfistera na portalu tygodnika.

Niemiecki publicysta zarzuca Amerykanom „brak planu przy ogłoszeniu przez Bidena zakończenia wojny, która trwała dłużej niż jakakolwiek inna w historii USA”, a działalność wobec Talibów określa jako „naiwność” i „ignorancję”. Wypomina też administracji USA i sojusznikom „brak skrupułów, z jakim (...) zostawiają z tyłu wszystkich, którzy wierzyli, że Zachód na poważnie mówi o demokracji i prawach człowieka”.

Armię amerykańską określa z kolei jako „amatorów”, którzy dali się przegonić Talibom.

Jak dalej czytamy, amerykańskie media zgodnie donosiły, że „zarówno minister obrony USA Lloyd Austin, jak i szef kolegium połączonych sztabów Mark Milley ostrzegali przed pospiesznym wycofaniem się i apelowali o pozostawienie w kraju przynajmniej niewielkiego kontyngentu sił specjalnych”. Te rady – jak podkreśla Pfister – były bardzo rozsądne, ponieważ „pospieszny odwrót w ciągu kilku dni zniszczył iluzję afgańskiej armii zdolnej stawić opór talibom”.

