,,Demokracja w świńskim galopie'' - niemiecka dziennikarka o wyborach w Polsce

Alojzy Cedzidło 6.6.20 17:52

Jeśli ktoś mysli ,że Niemca łatwo zmienić w zwykłego ,uczciwego człowieka , to jest w głębokim błędzie Ta ,,zmianę " trzeba było zacząć po 45 roku Tam grubą krechę narysowano zaraz po wojnie . Nawet pomogli im odbudować III Rzeszę (plan Marschala ) Nasza historia jest trochę albo dużo podobna do ich Niemiec, historii. Nas 'wyzwolił ' kolega Hitlea . .Nasycił narod ,,swoimi" i mamy co mamy . Grubą krechę narysowno , zbyt póżno . i na jaja. "Swoi " zostali , Skumali się tymi z zachodu i mamy co mamy .Ja nie wiem czy ta walka PiS -u o Polskę niezależną jest prawdziwa Czy bez wyeliminowania ( nie fizycznego)tych polskich kapusi brukselskich da się to stwierdzić .. Niewiem . Ale myślę ,że kiedyś trzeba to zrobić.Inaczej jak się wybory 28.VI. " udadzą " , Nocna zmiana" może się powtórzyć. .