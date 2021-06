Decyzja zapadła. Będzie trzeci pas na A2 między Łodzią a Warszawą

Na ponad 46 kilometrowym odcinku od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim autostrada A2 zostanie rozbudowana do trzech pasów w obu kierunkach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w ub. tygodniu, że wydano pierwszą decyzję środowiskową w tej sprawie. Wkrótce ma zostać wydana decyzja dot. odcinka do węzła Konotopa.

- „Na drodze łączącej Łódź z Warszawą dobudowany zostanie trzeci, wewnętrzny pas ruchu. Odbędzie się to bez konieczności rozbiórki obiektów nad autostradą, które były zaprojektowane z uwzględnieniem rozbudowy A2 o dodatkowy pas ruchu”

- informuje GDDKiA.

Już jesienią ma odbyć się przetarg na tę inwestycję, a wiosną przyszłego roku podpisanie umowy. Na początku 2023 roku ma być gotowy projekt rozbudowy, a prace mają ruszyć w listopadzie tego roku i zakończyć się na przełomie 2025 i 2026 roku.

- „Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na obu jezdniach, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ będzie miał po trzy pasy ruchu w obu kierunkach”

- czytamy w komunikacie.

Rozbudowany odcinek autostrady ma w przyszłości zapewnić szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Lotniczego.

