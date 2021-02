Daniel Obajtek, Człowiekiem Wolności: Nie ma wolności bez silnego narodowego kapitału

W tym roku tytuł Człowieka Wolności redakcji tygodnika „Sieci” trafił do rąk Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen. Jak uzasadniono:

Daniel Obajtek buduje siłę naszego państwa. Skutecznie tworzy wielki koncern, który będzie zdolny do podjęcia globalnych wyzwań. W ten sposób wznosi architekturę polskiej wolności.

- Bardzo dziękuję za tą wspaniałą nagrodę. Ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna. Ale ta nagroda nie jest tylko i wyłącznie dla mnie. Ta nagroda, uważam jest dla wszystkich tych, którzy pomagają mi w tej pracy. Wszystkich tych, których spotkałem na drodze. Wszystkich tych, którzy dali mi tą możliwość zmiany tej rzeczywistości. Bo jest ważną rzeczą, mieć możliwość zmiany rzeczywistości, która nas otacza - powiedział Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen powołał się na słowa śp. prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.

- Aby utrwalić niepodległość, trzeba skonsolidować i zmodernizować Polskę. To można osiągnąć budując silne państwo, z silną gospodarką. Nie możemy dziś oderwać państwa od gospodarki. Gospodarka buduje silne państwo, gospodarka wzmacnia to państwo, gospodarka daje nam poczucie bezpieczeństwa, niezależności, pewnego komfortu, takiego komfortu wewnętrznego. Daje nam nadzieję na lepsze jutro, na przyszłość naszych dzieci i przyszłość następnych pokoleń – powiedział tegoroczny laureat.

- Próbowano nam niejednokrotnie wmawiać, że kapitał nie ma narodowości. Ale to były tylko i wyłącznie kłamstwa. To były kłamstwa, które miały nas uśpić i spowodować, by szalała dzika prywatyzacja. Tego nie można było nawet nazwać prywatyzacją. To było rozdawnictwo majątku narodowego za darmo. To była wręcz kradzież majątku narodowego – stwierdził Obajtek.

- Tłumaczono nam, że ten kapitał nie ma narodowości, że wszyscy inni z zewnątrz są lepsi, że wszyscy inni lepiej to poprowadzą, że wszyscy inni dadzą nam gwarancję. Poddaliśmy się, ale nie może tak to wyglądać. Ten czas, kiedy rządzi PiS, jest czasem niestraconym, w tym czasie nie ma poddania się, rozwijamy silną polską gospodarkę, rozwijamy swoje narodowe czempiony i również tak samo rozwija się Polski Koncern Naftowy Orlen – zaznaczył.

- Na koniec chciałem Państwu powiedzieć, że nie ma wolności bez narodowego kapitału, bez silnego narodowego kapitału. I dlatego jestem bardzo dumny z tej nagrody, bo również tą wolność i o tą wolność można walczyć zdrowym polskim biznesem, który będzie konkurował i który będzie się rozwijał również w naszym wspaniałym kraju i w całym naszym regionie. Jeszcze raz z serca wszystkim dziękuję – powiedział na zakończenie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Pełny tekst przemówienia laureata oraz relacja z wydarzenia dostępne są na stronie - https://wpolityce.pl/media/539478-gala-czlowiek-wolnosci-sieci-nagroda-dla-prezesa-obajtka



mp/yt/telewizja wpolsce/wpolityce.pl