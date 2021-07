Dąb Bartek uszkodzony w trakcie burzy

W wyniku wichury uszkodzeniu uległ Dąb Bartek. Towarzyszący przechodzącym przez Polską burzom silnym wiatr uszkodził koronę dębu - z korony odłamał się kilkumetrowy fragment jednego z konarów.

Dąb Bartek to najsłynniejszy dąb w Polsce. Jego wiek to około 700 lat. Dąb mierzy prawie 30 metrów, a obwód jego pnia na wysokości 1,3 m to aż 10,90 m.

Jak poinformował PAP Paweł Kowalczyk, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk złamał się konar, rosnący po stronie wschodniej.

- Bardzo silny wiatr odłamał konar w wierzchołkowej części mierzący około 8-9 metrów. Leśnicy częściowo zdjęli konar na ziemię. Prace będą dokończone jutro - wskazał nadleśniczy.

Nadleśniczy dodał, że każde złamanie konaru to znaczna strata dla drzewa.

- Ekspertyzy wykonane w ramach projektu ochrony drzewa wskazują, że system zabezpieczających podpór drzewa i wiązań w obrębie korony Bartka jest wystarczający. Badania wskazały, że właściwa jest też statyka drzewa. Niestety tak silne podmuchy wiatru, jakie występowały dzisiaj w naszym regionie, mogą uszkodzić nawet tak witalne drzewo, jakim jest Dąb Bartek - stwierdził.

Niższe partie drzewa są obecnie zabezpieczone 15 podporami.

- Dzisiejsza sytuacja będzie na pewno przedmiotem naszych analiz. Ocenimy, jaki wpływ na Bartka będzie miało wyłamanie tego konaru - powiedział Kowalczyk.

