Czystki w Platformie! Zarząd wyrzuca sygnatariuszy słynnego apelu

Polska Agencja Prasowa dowiedziała się z nieoficjalnych źródeł w zarządzie Platformy Obywatelskiej, że z partii wyrzucono dziś posłów Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia. Obaj podpisali się w ub. tygodniu pod słynnym listem otwartym parlamentarzystów KO, którzy apelowali „poważną debatę” w partii.

W ub. tygodniu 51 parlamentarzystów PO i KO podpisało się pod apelem do swoich kolegów i koleżanek, w którym wzywają do „poważnej debaty”, prowadzącej do „wieloaspektowej przemiany wewnętrznej”. Sygnatariusze podkreślili, że „odnowiona Platforma oznacza skuteczne przywództwo, zdolne do szybkiego podejmowania decyzji”, co interpretowano jako otwarty sprzeciw wobec przywództwa Borysa Budki. Pod listem podpisali się m.in. Grzegorz Schetyna i Bartosz Arłukowicz.

Teraz PAP informuje nieoficjalnie, że Zarząd Krajowy PO podjął decyzję o usunięciu z partii dwóch znanych posłów, którzy również podpisali się pod apelem. To Paweł Zalewski i Ireneusz Raś.

Poseł Paweł Zalewski potwierdził na Twitterze, że został wyrzucony z partii na wniosek Borys Budki.

- „Zostałem wyrzucony z PO na wniosek @bbudka Właśnie poinformował mnie o tym @MKierwinski Nikt ze mną nie rozmawiał, nie wiedziałem o wniosku, nie miałem możliwości się bronić, nie znam zarzutów. Jak nazwać taką procedurę, taki sąd? Czy takie są standardy PO? Czy o to nam chodziło?”

- napisał polityk.

