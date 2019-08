Czy wybór Franciszka jest ważny? Wyjaśnia kard. Raymond Burke

"Jeśli wybór nastąpiłby w inny sposób niż jest to ustalone w niniejszej Konstytucji lub nie byłyby zachowane warunki tu ustalone, wybór jest przez to samo niebyły i nieważny, bez potrzeby wydawania jakiejkolwiek deklaracji w tym względzie, a więc nie daje on żadnego prawa osobie wybranej" - napisano w konstytucji, którą podpisał św. Jan Paweł II.

"Jedyny powód, który mógłby zostać wykorzystany do podważenia ważności wyboru, byłby związany z ewentualną organizacją i zabieganiem o wybór jeszcze wcześniej [scil. przed konklawe - red.], co jest surowo zabronione, ale to byłoby bardzo trudne do wykazania" - powiedział kardynał.