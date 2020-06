Czy więźniowie powinni pracować?

rebeliant 13.6.20 14:32

Na tzw. wolności człowiek musi pracować, aby nie paść z głodu. Bandzior czyni sobie z ludzi pożytecznych zwierzynę łowną. Nie może być tak, że on ma jeszcze serwowane koszary doskonalenia swojego bandytyzmu, że on za kratami może się jeszcze nad kimś znęcać.

Obozy pracy zakładane przez totalitarnych tyranów były przeznaczone dla wszystkich, którzy im się sprzeciwiali (a nawet brali nadwyżki, aby siać terror). Ale wpuszczanie w taki labirynt bandziora - osobę, która swoim bandytyzmem oświadczyła, że nie nadaje się do życia na wolności, nie jest tym samym co czynili totalitarni tyrani. Dążyć trzeba do utworzenia więzień o jednoosobowych celach i ścisłym harmonogramem prac pod groźbą nie otrzymania posiłku. Na wolności to samo przecież jest. Bandzior powinien nie mieć czasu na treningi, bicie innych, lecz czas na utrzymanie siebie i rekompensatę na miarę możliwości.

A jak nie chce do pracy, to głodówka i wówczas mamy pewność, że więcej na nikogo nie napadnie. Biciem zmuszać nie wolno, ale głód zmusza każdego i jest to fortel mieszczący się w ramach cywilizowanych - jest on z dwóch stron krat. Za krzywdę ludzi, którym odmawia się prawa do użycia broni, należy się rekompensująca te krzywdy odpłata.

Będzie to zarazem cios w komunizm - rządy bandytów.