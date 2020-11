Rachunek oszczędnościowy czy lokata? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób chcących oszczędzać długofalowo i… bezpiecznie. W artykule omówimy specyfikę obu produktów. Podpowiemy także, czy warto wybrać rachunek oszczędnościowy zamiast lokaty.

Konto oszczędnościowe i lokata to dwa produkty bankowe służące oszczędzaniu. Choć oba generują bezpieczne i pewne zyski, mają odmienną specyfikę. Czym się od siebie różnią?

Konto oszczędnościowe a lokata – podstawowe różnice

Rachunek oszczędnościowy to zakładane bezterminowo konto bankowe służące gromadzeniu i pomnażaniu środków finansowych. Dzięki oprocentowaniu każda zgromadzona na nim złotówka sama na siebie pracuje. Nawet kiedy śpisz, podróżujesz i spacerujesz z psem. W zależności od swoich potrzeb, preferencji i możliwości finansowych możesz wpłacać na nie dowolne kwoty, regularnie lub tylko od czasu do czasu. Możesz także wypłacać pieniądze w każdej chwili, bez utraty odsetek. Większość banków nie pobiera opłat za założenie i prowadzenie konta oszczędnościowego, a wysokość zysków zależy przede wszystkim od wysokości oprocentowania.

Ważne: wybierając konto oszczędnościowe, zwróć uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale także na… koszty przelewów wychodzących. Większość banków umożliwia bowiem wykonanie tylko jednego darmowego transfer miesięcznie, za kolejne pobierając wysokie opłaty (nawet 10-12 zł). Jeśli nie chcesz, aby koszty przelewów zjadły wypracowane zyski, wybierz bank oferujący możliwość wykonania dowolnej ilość przelewów w miesiącu bez dodatkowych opłat. Wybierając zaś konto oszczędnościowe warto sprawdzać ranking rachunków oszczędnościowych, gdzie w szybki sposób porównasz oferty różnych banków oferujących ten sam produkt.

W przeciwieństwie do konta oszczędnościowego długość trwania lokaty bankowej określa umowa. Najpopularniejsze to te trwające 3, 6 i 12 miesięcy. Jeśli wybierzesz lokatę, będziesz zobowiązany wpłacić na nią określoną kwotę (bank często wskazuje minimalną). Co ważne, przez cały okres trwania depozytu pieniądze będą zamrożone. Jeśli sięgniesz po nie przed wskazanym w umowie terminem, stracisz wszystkie wypracowane odsetki.

Ważne: jeśli zależy ci na tym, aby nie stracić odsetek z przerwanej przed czasem lokaty, poszukaj banku oferującego lokatę progresywną. Jeśli wybierzesz taki produkt, bank wypłaci ci zyski za wszystkie pełne miesiące obowiązywania lokaty. Nawet jeśli zakończysz ją przed wskazanym w umowie terminie.

Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych

Oprocentowanie kont i lokat pozostaje obecnie na podobnym poziomie. Pamiętaj jednak, że w przypadku obu produktów banki podają zazwyczaj oprocentowanie nominalne, czyli oprocentowanie w skali roku. Jego wartość odzwierciedla, ile zysku wygenerują twoje oszczędności w ciągu 12 miesięcy.

Rachunek oszczędnościowy zamiast lokaty – czy warto?

Specyfika konta oszczędnościowego i lokaty jest nieco inna. To, które z nich okaże się dobrym wyborem, zależy przede wszystkim od twoich oczekiwań.

- Zależy ci na tym, aby oszczędzać długofalowo, cenisz elastyczność i chcesz mieć możliwość swobodnego dysponowania oszczędnościami? Najlepszym wyborem będzie założenie konta oszczędnościowego.

- Możesz pozwolić sobie na zamrożenie określonej kwoty na kilka lub kilkanaście miesięcy i chcesz poskromić swoją skłonność do impulsowych wydatków? Sięgnij po lokatę bankową.

Jeśli nigdy wcześniej nie używałeś żadnego z tych produktów, dobrym rozwiązaniem będzie dywersyfikacja portfela oszczędności i podzielenie środków pomiędzy konto oszczędnościowe a lokatę. Dzięki takiej decyzji poznasz w praktyce specyfikę obu produktów i samodzielnie zdecydujesz, który z nich bardziej pasuje do twojego stylu życia i oszczędzania.