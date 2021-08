Czy Wałęsa trafi do więzienia za fałszywe zeznania ws. teczki ,,TW Bolek’’?

Jak przypomniał podczas rozprawy pion śledczy IPN, wiarygodność zeznań Lecha Wałęsy jest poważana przez opinię biegłych pisma ręcznego oraz korespondujące w tym dowody, które wykazują, że dokumenty znalezione w teczkach TW "Bolek" są autentyczne.

Jak poinformowała w czwartek PAP, powołując się na potwierdzoną przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informację, że były prezydent Lech Wałęsa został wezwany do prokuratury w sprawie dotyczącej składania przez niego fałszywych zeznań na temat dokumentów TW "Bolek".

Śledztwo to w sprawie składania przez Lecha Wałęsę fałszywych zeznań ws. teczki TW „Bolek” jest prowadzone od r. 2017 i jeśli informacje IPN się potwierdzą, to zgodnie z prawem, b. prezydentowi grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.

mp/pap