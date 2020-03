Czy w Polsce powtórzy się sytuacja z Włoch? Eksperci alarmują

Naukowcy po przeanalizowaniu przyrostu nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Europie ostrzegają, że w wielu krajach dynamika ta jest taka sama, jak we Włoszech. Według specjalistów w przeciągu dwóch tygodniu sytuacja, która dzisiaj ma miejsce we Włoszech, może stać się rzeczywistością m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii czy Szwajcarii. Jak zauważają, notuje się 33 proc. wzrost przypadków zakażeń z dnia na dzień.

Coraz liczniejsze są głosy tych, którzy twierdzą, że jeżeli epidemia dalej będzie rozwijać się w takim tempie, to kontakt z nowym wirusem może mieć nawet 60 proc. ludności świata. Nie wszyscy zachorują, ale będą przenosić wirusa na innych.

Jak cały czas powtarzają przedstawiciele państwa, najważniejszy jest teraz spokój i świadomość obywateli. Należy zastosowywać się do wszystkich zaleceń służb medycznych. Przede wszystkim, na ile to możliwe, zrezygnować z przebywania w dużych skupiskach ludzi oraz właściwie dbać o higienę. Szczególnie narażone są osoby starsze, dlatego trzeba wyjść do nich z pomocą, aby nie musieli wychodzić z domów.