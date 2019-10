Czy to z Tuskiem, czy z Kidawą- Duda wygrywa w cuglach! SONDAŻ

Lewak 20.10.19 17:40

Panie, ten cały Tusk dobrze wie, że przerżnie z kretesem z Andrzejem Dudą dlatego rwie się na szefa lewaków w PE a nie do Polski. Po drugie on nie jest Polakiem tylko Niemcem , to nie ma co szukać w Polsce. Po trzecie, z jego żółwików z Putinem już się nie wyliże !!!