Czy to się leczy? Sikorski: ,,Z Białegostoku niedaleko do Jedwabnego''. Celna riposta Cenckiewicza

POLSKA SILA 22.7.19 12:18

UDAŁO SIĘ, GRATULUJE BIAŁEMUSTOKOWI, WPISUJCIE JAKIE INNE MIASTA TEŻ GRATULUJE. POKAZALIŚMY IM ŻE POLAKÓW NIE DA SIĘ ZATRZYMAĆ. Nie ważne ile autokarów z całej Polski będzie zwoziło patoli, kiboli, nacjoli i katoli, to i tak marsz Polaków przeszedł, i zakończył się zgodnie z planem. NIE POMOGŁO WAM ANTYPOLACY OBRZUCANIE POLICJI BRUKIEM, RZUCANIE PETARDAMI, JAJKAMI, KRZYKI JAK W ZOO.



TEJ SIŁY NIE ZATRZYMACIE. Jesteśmy młodzi, wykształceni, obyci w świecie, nas bajeczki o diabełku nie przestraszą, nie pozwalamy by jakiś klecha i łysy kark siłą zabraniali nam żyć jak nam się to podoba. Drogi karku nacjolu, i klecho, to ty żyjesz z naszych podatków i wam je zabierzemy.