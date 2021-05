Czy to L. Czarnecki jest ,,możnym protektorem’’ Hołowni?

Radosław Gruca i Barbara Burdzy podzielili się w mediach społecznościowych ciekawymi informacjami na temat finansowania kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni. Z informacji, do których dotarli dziennikarze wynika, że jednym z fundatorów jest właściciel GetBack Paweł Gieryński.

- „Ogłoszenie: Szymon Hołownia miał być gościem w @HaloRadio2019. Odwołał ,a spytalibyśmy m.in. o Kościół, pedofilię i finansowanie kampanii. Teraz musi odpowiedzieć wszystkim. Czy właściciel #GETBACK i #Griffin też stoi za Hołownią? Poniżej lista wpłat, na której są ich nazwiska…”

- napisał na Twitterze Radosław Gruca.

Na opublikowanej przez dziennikarza liście wpłat znalazło się m.in. nazwisko właściciela GetBack Pawła Gieryńskiego.

- „Pięknie. Za kampanię Szymona Hołowni płacą deweloper oskarżany o korupcję Przemysław Krych (Griffin Real Estate) i właściciel GetBack Paweł Gieryński. Już dawno temu słyszałam, że w kwestii kasy dla Hołowni, wszystkie drogi prowadzą do Leszka Czarneckiego”

- skomentowała Barbara Burdzy.

Do wpisów dziennikarzy odniósł się rzecznik Przemysława Krycha.

- „Jako rzecznik P. Krycha, wyjaśniam, że wsparł on zgodnie z prawem Sz.H, bo prywatnie wierzy że kandydat spoza partii przyczyni się do poprawy polityki w PL. No i znalazł się wśród kilkudziesięciu tysięcy podobnie myślących, którzy wsparli Sz.H. Wiec darujmy sobie teorie spiskowe”

- napisał.

- „Ani Griffin, ani P.Krych nie są deweloperami. To inwestorzy, kupujący inne firmy. PK nigdy nie złamał prawa.Nie był i nie jest o nic oskarżony. Griffin za nikim nie stoi. To była prywatna darowizna PK - wierzy on, że kandydat spoza partii jest szansą na lepszą jakość polityki”

- dodał w następnym wpisie.

kak/Twitter