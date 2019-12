Czy święta mają sens? Oto twarde FAKTY!

Michał Jan 19.12.19 18:17

Nie pochodzę, obawiam się, od Słowian, więc z dużą rezerwą podchodzę do wierzeń, zwyczajów i obrzędów Prasłowian (jako ciekawostkę historyczną, co najwyżej).. Nie wiem, co miałaś na myśli "i Tobie podobnym", ale sformułowanie jest wielce grubiańskie.

W każdym razie ja i mi podobni (jeżeli jeszcze tacy są) uważam, że te wierzenia, zwyczaje i obrzędy Prasłowian, jeżeli dawały im kiedyś siłę, to na przełomie tysiącleci były już tylko zawadą i trzymały ich na marginesie rozwoju cywilizacyjnego. Na szczęście Chrzest oraz idące za nim przyjęcie kultury łacińskiej pozwoliło mieszkańcom ziem polskich zaistnieć w historii (i to jak!).