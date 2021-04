Czy powstanie trzecia siła w Unii Europejskiej?

– My dzisiaj widzimy, że Europa jest właśnie na rozdrożu. Ona utraciła w pewnym stopniu swoje korzenie. I właśnie chcemy pomóc jej w odbudowie tych korzeniu – powiedział szef polskiego rządu premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Budapeszcie z Wiktorem Orbanem oraz przewodniczącym włoskiej partii Liga Matteo Salvinim.

Jak podkreślił premier Morawiecki, w trakcie spotkania zostały określone „podstawowe priorytety” tworzącej się grupy. Wśród nich wymienił m.in. współpracę transatlantycką i pogłębioną integrację europejską „w tych wymiarach, które są potrzebne”, mając na myśli integrację europejską, gdzie istnieje szacunek dla suwerenności narodowej oraz tradycyjnych wartości.

- Siły, które odcinają się od wspólnego dorobku, tradycji Europy, szacunku do rodziny, suwerennego państwa, godności człowieka, szacunku dla prawdy, prawa narodów do samostanowienia – to są siły, którym chcemy zaproponować pewną kontrofertę – podkreślił Morawiecki.





mp/tvp info/fronda.pl