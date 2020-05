Czy poseł Braun jest przedsiębiorcą czy posłem? Dlaczego jest bez maseczki w miejscu publicznym?

ktoś tam 8.5.20 19:55

Policja działa jak w PRL-u? Za swoje gadanie to wtedy p. Tanajno dostałbyś w p....dol, jak to się mawiało ówcześnie i nigdzie nie mógłbyś się poskarżyć. Ale podejrzewam, że robiłbyś zawsze "ruki po szwam" i tyle byłoby z Twojego bohatyrstwa. Rozumiem, że PiS jest "be" ale bredzenie o jakimś totalitaryzmie bo akurat nie rządzą ci co by się chciało jest jakąś aberracją.



Na początku lat 70-tych ubiegłego wieku, szedłem z klasą na cmentarz przed 1 listopada. Ot dziecko z 4-5 klasy podstawówki. Mijaliśmy akurat dwóch milicjantów stojących przy jezdni i powiedziałem do kolegi: o panowie milicjanci czyhają na mandat. Nic się nie stało... Kiedy wracaliśmy nagle jeden z tych milicjantów chwycił mnie za klapy i ostro rzucił coś w rodzaju: chcesz wpier... Nawet nie wiedziałem o co chodzi. Dopiero dużo później zrozumiałem dlaczego a zagrożenie było realne. I nie było się komu poskarżyć. A przecież w skali represji ówcześnie stosowanych to co mnie wtedy spotkało to było nic.